Bartın’da sağanak, Zonguldak'ta hortum

BARTIN - Bartın'da, aniden bastıran kuvvetli yağış nedeniyle bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Zonguldak'ta ise Filyos açıklarında, kısa süreli hortum oluştu.



Bartın merkezde sabah saatlerinde sağanak etkili olurken, çok sayıda evin bodrum katlarını su bastı. Bartın-Zonguldak yolunda yağış nedeniyle sular yükselince sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Çaydüzü ve Orduyeri mahallelerindeki bazı binaların istinat duvarları çöktü. Kaynarca Caddesi'nde de sel suları, yolda hasara neden oldu. Kurucaşile ilçesi Dizlermezeci köyünde ise heyelan nedeniyle 1 ev, tedbir amacıyla boşaltıldı.



FİLYOS AÇIKLARINDA HORTUM



Öte yandan Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesi açıklarında hortum oluşurken, Hatipler plajında hasar meydana geldi.

ÇATILAR UÇTU



Zonguldak'ın Filyos açıklarında oluşan hortum, Kilimli ilçesi Türkali köyünde çatıların uçmasına neden oldu. Bazı ağaçlar ise devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, hasar oluşan bölgede çalışma yaptı.



Çaycuma'nın Filyos beldesinde Hisarönü Mahallesi'ndeki trafonun izolasyonu ise kuvvetli rüzgar nedeniyle hasar gördü. Ekiplerin güvenli çalışması için enerji kesildi, onarım devam ediyor.