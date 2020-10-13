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Başkan Böcek, makinelerden aşamalı ayrılıyor

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun gün geçtikçe iyiye gittiği belirtildi. Akciğerlerinin ECMO cihazından ayrıldığı öğrenilen Başkan Böcek'e verilen mekanik desteklerin, aşamalı azaltılmaya çalışıldığı açıklandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Ekim 2020 Salı 13:58
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Başkan Böcek, makinelerden aşamalı ayrılıyor

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başkan Böcek'in uyarılara tepki verdiği, akciğerlerinin makineden çıkarıldığı belirtildi. ECMO cihazından ayrılan Başkan Böcek, dün kısmi zamanlı olarak 35 gün sonra uyandırıldı. Muhittin Böcek'in sağlık durumunun gün geçtikçe iyiye gittiği öğrenildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından Başkan Böcek'in son durumu hakkında yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son 24 saat içerisinde bulguları stabil olup olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır" denildi.

ECMO NEDİR?

Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu (ECMO), hayatı tehdit eden kalp ve akciğer yetmezliği durumlarında, bu organların görevini üstlenen bir makinedir. Yapılan bu uygulamayla amaç, büyük bir damardan kanülasyon (Bir damar, kanal veya boşluğa girmek için kullanılan içi boş tüp) aracılığıyla kanı makineye alıp, oksijenizasyonunu sağlayarak, yine büyük damar yolu aracılığıyla kanı tekrar hastaya vermektir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs TedavisiAkdeniz Üniversitesi HastanesiAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
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