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BAŞKAN MEHMET BEGİT GÜVEN TAZELEDİ 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Ocak 2022 Perşembe 12:51
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BAŞKAN MEHMET BEGİT GÜVEN TAZELEDİ 

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA –ÖZEL HABER 

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Minibüsçüler ve Kamyoncular Esnaf Odası Genel kurulu yapıldı . Tek liste halinde yapılan Seçimde Başkan Mehmet Begit yeniden başkan oldu.

Birecik Minibüsçüler ve Kamyoncular Esnaf Odası konferans salonunda yapılan Minibüsçüler ve Kamyoncular Esnaf Odası Genel kuruluna Birecik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aykılıç , Birecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali İhsan Hocaoğlu , S.S. 42 Nolu Birecik Birlik Kooperatifi Başkanı Mustafa Çiçek ve çok sayıda delegelerin katılımı ile yapıldı.

Genel Kurulu Sonrası Bir Teşekkür Konuşması Yapan Birecik Minibüsçüler ve Kamyoncular Esnaf Odası Başkanı Mehmet Begit, Genel Kurulumuza katılan delege arkadaşlarıma ve oda başkanlarına teşekkür ediyorum. Yeniden beni başkan olarak seçmenizden dolayı teşekkür ediyorum .her zaman olduğu gibi bugünde sizlerin her zaman yanında olacağım dedi .

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BAŞKAN MEHMET BEGİT GÜVEN TAZELEDİ
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