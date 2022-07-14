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Başkente şehit öğretmenler için hatıra ormanı ve anıt

14 Temmuz 2022 Perşembe 12:59
Başkente şehit öğretmenler için hatıra ormanı ve anıt

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı'nca Ankara'nın Keçiören ilçesinde tahsis edilen alanda şehit öğretmenler anısına hatıra ormanı oluşturulması ve anıt yapılması için çalışma başlatıldı. Bakan Mahmut Özer, "İnşallah, hem hatıra ormanını hem de tüm şehit öğretmenlerimizin isminin bulunduğu anıtı 2022- 2023 eğitim- öğretim yılının açılışına yetiştireceğiz" dedi.


Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Keçiören'de tahsis edilen, 344 bin 307 metrekarelik arazide hatıra ormanı oluşturulması ve anıt yapılması için çalışma başlattı. Bakan Mahmut Özer, öğretmenlerin büyük fedakarlıklarla Türkiye'nin dört bir noktasında, en zor koşullarda bile olsa öğretmenlik yaparak öğrencilere destek olmaya devam ettiklerini vurguladı. Özer, "Covid-19 salgını sürecinde de vefa gruplarında, çalışma gruplarının hepsinde öğretmenlerimiz çok aktif bir şekilde yer aldı. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki öğretmenlerimiz için bir hatıra ormanı oluşturalım. Aynı zamanda şehit öğretmenlerimiz için de o ormanın içerine bir anıt tesis edelim" diye konuştu. 

Bakan Özer, 'Öğretmen Hatıra Ormanı' olarak düzenlenmek üzere tahsis edilen araziye ağaç dikimi ve öğretmen şehitliği yapılması için hızlıca çalışma başlattıklarını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı'yla 'Öğretmen Hatıra Ormanı' oluşturmak üzere 80 bin fidanın buraya dikilmesiyle ilgili protokolü tamamladık. İnşallah, hem hatıra ormanını hem de tüm şehit öğretmenlerimizin isminin bulunduğu anıtı da 2022- 2023 eğitim- öğretim yılının açılışına yetiştireceğiz. Bu vesileyle görevleri başında şehit olan bütün şehit öğretmenlerimizi rahmetle minnetle anıyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Başkentşehit öğretmenlerAnıt
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