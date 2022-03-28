Başkonsolos Woo: Kore, gazilerinin fedakarlık ve katkıları sayesinde en büyük 10 ekonomisi arasındadır

KOCAELİ - Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu Woo, Kocaeli'de bulunan Kore gazileriyle bir araya gelerek, "Kore Cumhuriyeti, Kore Savaşı gazilerinin fedakarlık ve katkıları sayesinde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmiştir" dedi.



Kocaeli'de bulunan Kore Savaşı gazileri, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Kocaeli Muharip Gaziler Derneği'nin İzmit'te bir otelde düzenlediği yemekte bir araya geldi. Yemeğe, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu Woo, Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Kore gazileri ve yakınları katıldı. Törende konuşan Sung Kyu Woo, Türk halkına duyduğu saygı ve minneti dile getirerek, "Kore'nin özgürlük ve demokrasisini savunmak için herkesten daha cesurca savaşan tüm Kore gazilerimizin asil fedakarlık ve katkılarını saygıyla anıyorum. Aramızda bulunan her bir Kore Savaşı gazisinin fedakarlık ve katkıları sayesinde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girip gelişmiş bir demokratik ülke olarak Kuzeydoğu Asya'da ve tüm dünyada barış ve refaha katkıda bulunmaktadır" dedi.



'DOSTLARINI HİÇBİR ZAMAN UNUTMADILAR'



Kore halkı ile dostane ilişkiler yürüttüklerini belirten Nurettin Recep Sağlık ise, "Birleşmiş Milletler’in çağrısı üzerine Kore halkının bağımsızlığı için 5 bin 500 kişilik bir tugayımızı Kore’ye gönderen yüce Türk milleti ile Kore halkının dostluk temelleri o günlerde atılmıştı. Kore halkı ve hükümetleri ahde vefayı asla bırakmayarak dostlarını hiçbir zaman unutmamışlardır. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Düzenlenen törenin ardından Kore İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Kore gazilerine plaket ve Ramazan erzakı verildi.