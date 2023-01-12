Batı Trakya Türkleri, Osmanlı-Türk izlerini silmek isteyen "sinsi zihniyetten" endişeli

GÜMÜLCİNE - Değişim Hareketi Partisi (KINAL) İskeçe Milletvekili Burhan Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi miras niteliğindeki mezarlıkla ilgili Bulustra Belediyesinin kararının takibi için bir mütevelli heyeti oluşturulması gerektiğine, bu heyetin üyelerinin belirlendiğine ancak göreve başlamaları için Yunan makamlarınca gerekli onayın alınamadığına işaret ederek, "Tabii burada bir kasıt aramak en doğal düşünce şeklimiz olabilir." dedi.

Söz konusu alanın yarısının zaman içinde istimlak edildiğini belirten Baran, "Burası aslında ormanlık bir alandı ve bunların arasında da mezar taşları vardı. Biz de belediyeden izin alarak burayı temizlemek için girişimlerde bulunduk. Belediye de bize iş makinelerini verdi. Biz de iki imamımızı buradaki mezar taşlarını tespit etmek için görevlendirdik. Buranın, çok eski olduğu için temizlenmeyeceğini anladıktan sonra belediyeden çalışmaları durdurmasını istedik. Amacımız vatandaşların yardımıyla burasını yavaş yavaş temizlemekti." ifadelerini kullandı.

Baran, bu süreç devam ederken Bulustra Belediye Başkanı'nın aniden tarihi mezarlığı futbol sahası ve çocuk parkı yapmak için meclis kurulundan onay aldığını dile getirerek, kararın uygulanmaması amacıyla Yunanistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı dahil ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu görüşmeler sonrasında mezarlıktaki çalışmaların durdurulduğunu belirten Baran, "Burhan Baran olarak istediğim şey bu tarihi mirasa sahip çıkmak. Bunlar bizi birleştiren unsurlardır." dedi.

"Vakıf mülklerini mezarlıktan başlayarak tamamen ortadan kaldırma girişimi"

Batı Trakya'da Millet gazetesinin yazarlarından Cengiz Ömer de mezarlıkla ilgili kararı, "vakıf mülklerini mezarlıktan başlayarak tamamen ortadan kaldırma girişimi" olarak değerlendirdi.

Batı Trakya'da Müslüman Türklere ait mezarlıkların mülkiyetinin, azınlığa ait olduğunu vurgulayan Ömer, Horozlu köyünde vakıf mallarına sahip çıkacak yeterli Türk nüfus kalmadığından Bulustra Belediyesinin böyle bir girişimde bulunduğunu kaydetti.

Ömer, "Mevcut Belediye Başkanı (Yorgos) Çitiridis tanınmış bir Türk karşıtı; bu vakıf mülklerini mezarlıktan başlayarak tamamen ortadan kaldırma girişiminde bulundu." ifadesini kullandı.

Mezarlık dışında bölgedeki başka arazi ve camilerin de Bulustra Belediyesi tarafından kendi mülküymüş gibi gösterildiğinin ortaya çıktığını belirten Ömer, Değişim Hareketi Partisi (KINAL) İskeçe Milletvekili Burhan Baran'ın konuya dikkat çekmek için o dönemde bir basın toplantısı düzenlediğini söyledi.

Ömer, mezarlıktan sökülen ve kurtarılan taşların depoda muhafaza edildiğinin açıklandığını dile getirerek, "Kısaca bölgeden Osmanlı-Türk izlerini silmek isteyen ve bunun için her yolu sinsice ortaya koyan bir zihniyetten bahsediyoruz." dedi.

Batı Trakyalı Türklere göre Yunanistan, bölgede Türklerin izini silmek için her yolu deniyor

AA muhabirinin mikrofon uzattığı Batı Trakyalı Türkler de Yunanistan'ın bölgede Türklerin izini silmek için her yolu denediğini söyledi.

Ayrımcılığa uğrama endişesiyle isimlerini açıklamak istemeyen Batı Trakyalı Türkler, Yunan devletinin özellikle Batı Trakya'da Türklerin ve Osmanlı'nın izlerini silmek için her yola başvurduğunu dile getirdi.

Bazı eserlerin üzerindeki ay yıldızlı bölümlerin özellikle kapatıldığını söyleyen bir soydaş, "Bizim varlığımızı kabul etmeyen bir zihniyetten bahsediyoruz. Bu zihniyet doğal olarak tüm Osmanlı-Türk eserlerini ortadan kaldırmak ister. Horozlu Mezarlığı, bunun bir göstergesidir. Buna benzer daha onlarca olay yaşanmıştır." diye konuştu.