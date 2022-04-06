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Batman'da Eren Kış-34 Operasyonu başladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Nisan 2022 Çarşamba 12:57
Batman'da Eren Kış-34 Operasyonu başladı

ANKARA - İçişleri Bakanlığınca, Batman'da 677 personelle 'Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan' operasyonu başlatıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Batman'da 'Eren Kış-34 (Batman-Gömük) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan' operasyonu başlatıldı. Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 677 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren-Kış operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şeklide başarı ile devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BatmanEren Kış34 Operasyonu
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