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Bayburt’ta fosiller bulunan alan koruma altına alındı

Bayburt'ta milyonlarca yıllık fosillerinin bulunduğu Kızıltepe Uluçayır Fosil-2 doğal sit alanı, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillendi. Bölgede uzmanlar tarafından inceleme ve araştırma yapılacak.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Ekim 2020 Perşembe 10:14
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Bayburt’ta fosiller bulunan alan koruma altına alındı

BAYBURT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Bayburt'un merkez ilçe sınırlarında yer alan Kızıltepe Uluçayır Fosil-2 doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' listesine alındı. Milyonlarca yıl önce yaşayan deniz canlılarının fosillerinin bulunduğu alanda uzmanlar tarafından inceleme ve araştırmalar yapılacağı öğrenildi. Alandaki ammonit fosillerinin Jura dönemine ait 150-200 milyon yıllık olduğu değerlendiriliyor.

'SÜREKLİ FOSİL BULURDUK'

Bölgede çiftçilik yapan Hasan Kara, "Yaklaşık 35 senedir bu köyde yaşıyorum. Buralarda gezdiğimiz zaman fosiller bulurduk ve 'cin parası' derdik. Bu alanın kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi bizleri mutlu etti. Yetkililerin, burada inceleme yapmasını istiyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BayburtFosilKorumaKızıltepe Uluçayır Fosil2Doğal Sit Alanı
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