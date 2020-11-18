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Bebek katilleri bombaları bebek bezlerine saklamışlar

Mardin İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mülteci aileler arasına sızarak illegal yolla Türkiye'ye giriş yapan Suriye uyruklu PKK’lı 3 teröristi yakaladı. Teröristlerin yanlarındaki özel düzenekli çantada yapılan aramada, bebek bezleri arasında boru tipi bombalar ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Kasım 2020 Çarşamba 09:27
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Bebek katilleri bombaları bebek bezlerine saklamışlar

Terör örgütü PKK’nın metropollerde yapmayı planladıkları bombalı eylem için Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan teröristlere, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü göz açtırmıyor.

Önceki gün kolundaki alçı arasına ve özel düzenekli çantada kamufle ettiği bombalarla yakalanan terörist tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 1970 gram patlayıcı madde ile yakalanan terörist, ifadesinde, "Yakalanmasaydım bombaları İstanbul’a götürecektim" demişti.

Koluna sarılı alçı içerisinde patlayıcı madde ile İstanbul'da eylem planlayan PKK terör örgütü bombacısı Suriyeli uyruklu bir kişinin tutuklanmasının ardından Mardin polisi bu kez de Suriyeli 3 teröristi gözaltına aldı.

BEBEK BEZLERİ ARASINA SAKLAMIŞLAR

Teröristlerin yanlarında bulunan özel düzenekli çantada arama yapan Mardin polisi, bebek katillerinin eylem için getirdikleri boru tipi bombaları bebek bezleri arasına sakladıklarını ortaya çıkardı.

MÜLTECİ AİLELERİN ARASINA KARIŞIYORLARDI 

Yakalanan Suriyeli teröristlerin Türkiye'ye, mülteci ailelerin arasına sızarak, illegal yolla giriş yaptıkları öğrenildi. Büyük şehirlerde eylem yapmayı planladığı öğrenilen Suriyeli 3 terörist, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TerörTeröristörgütBombaMardinPkk
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