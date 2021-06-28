Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 39
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1376
ALTIN
498.103
DOLAR
8.7284
STERLİN
12.1199
EURO
10.3973
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru Alıyor
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru...
İzmir Bakırçay Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor
İzmir Bakırçay Üniversitesi 12...
Kafkas Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor
Kafkas Üniversitesi 35 Öğretim...
İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi...

Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Haziran 2021 Pazartesi 15:38
0 Okunma
Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde, 3 gün önce ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Genç ilçesi Servi bölgesinde, Güzeldere ve Dedebağı köyleri yakınlarındaki ormanlı alanda 25 Haziran günü çıkan yangın, devam ediyor. Yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olan yangına, Adana ve Hatay'dan gönderilen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme helikopteri havadan, Bingöl ve Elazığ'dan gelen Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma, güvenlik korucuları ve vatandaşlarla da karadan müdahale ediliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BingölOrman Yangını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da hava sıcaklığı 41 dereceyi gördü
Antalya'da hava sıcaklığı 41 dereceyi gördü
Edirne'de Naim Süleymanoğlu'nun heykelinin bulunduğu park açıldı
Edirne'de Naim Süleymanoğlu'nun heykelinin bulunduğu park açıldı
Son kısıtlama öncesi tatilciler sahile akın etti
Son kısıtlama öncesi tatilciler sahile akın etti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans