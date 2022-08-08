Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.792,05
ALTIN
1.029,15
DOLAR
17,97
STERLİN
21,76
EURO
18,32
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 209 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 209...
Hacettepe Üniversitesi öğrenci alacak
Hacettepe Üniversitesi öğrenci alacak
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Sözleşmeli Personel alacak
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı...
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Akademik...

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kutlandı

08 Ağustos 2022 Pazartesi 16:47
Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kutlandı

BİTLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, askeri erkan, kurum amirleri ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Vali Çağatay tarafından yapıldı. Vali Çağatay buradaki konuşmasında, 106 yıl önce Bitlis'te kahramanlık destanı yazıldığını belirterek, "Ülkemizi düşmanlardan temizleyerek bizlere emanet eden kahraman ecdadımızı bu önemli gün vesilesiyle rahmetle, minnetle ve hayırla yad ederken, Bitlisli hemşerilerimin kurtuluş bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Milletimizin bağımsızlığa olan tutkusu, kendi öz vatanında hür yaşama arzusu yurdun dört bir yanında olduğu gibi, bundan tam 106 yıl önce Bitlisimizde de tezahür etmiştir. Milletimizin bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceği bir kez daha tüm dünyaya gösterilmiş, Bitilisimiz işgalcilerden temizlenmiş ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde sürdürülen bu büyük mücadelede Bitlisli hemşerilerimiz üzerine düşen görevi yerine getirmişlerdir " dedi.

Konuşmaların ardından etkinlik kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitlisKurtuluşDüşman Işgali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Batman'da fıstık üreticileri hırsız nöbetinde
Batman'da fıstık üreticileri hırsız nöbetinde
Bakan Varank: Türkiye'nin teknolojide, bilimde geldiği noktadan memnunuz
Bakan Varank: Türkiye'nin teknolojide, bilimde geldiği noktadan memnunuz
Ordu'da erken fındık hasadı
Ordu'da erken fındık hasadı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans