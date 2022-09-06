Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.437,95
ALTIN
1.005,85
DOLAR
18,24
STERLİN
21,10
EURO
18,18
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler MYO Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal...
İstanbul Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Üniversitesi 15 Öğretim...
Adalet Bakanlığı 1.500 Hakim ve Savcı Adayı Alacak
Adalet Bakanlığı 1.500 Hakim...
Çeltik Belediyesi Memur (V.H.K.İ. - Harita Mühendisi) alacak
Çeltik Belediyesi Memur (V.H.K.İ....

Bitlis'in tarihi dokusu gün yüzüne çıkıyor

06 Eylül 2022 Salı 11:17
Bitlis'in tarihi dokusu gün yüzüne çıkıyor

BİTLİS’te geçen yıl eylül ayında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi' çalışmalarında gün yüzüne çıkan çeşitli dönemlere ait eserlerin restorasyonu devam ederken, tarihi dokunun ortaya çıkarılması çalışmaları da sürüyor. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, projenin belirlenen takvime göre yürüdüğünü, yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Muhteşem tarihi dokusu ve kimliğiyle muazzam bir destinasyon haline gelecek olan Bitlis'i Türkiye'ye ve dünyaya armağan edeceğiz" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık yaptığı 2008 yılında, Bitlis’i ziyareti sırasında gündeme gelen, uzun bir çalışma sonrası hayata geçirilen 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında, kent merkezindeki yıkım çalışmalarına 29 Eylül 2019'da başlandı. İlk olarak, mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait, halk arasında 'Hanedan Otel' olarak bilinen, içinde 1 otel ve 39 iş yeriyle bazı resmi kurumların bulunduğu 5 katlı bina yıkıldı. Geçen zamanda 700 iş yeri ve binanın yıkımı da gerçekleştirildi. Enkaz kaldırma çalışmaları sonrasında, binaların arkasında kaldığı için görünmeyen Bitlis Kalesi ve 16'ncı yüzyılda yapılan Paşa Hamamı yeniden görünür hale geldi. Yıkım çalışmaları sırasında binaların ve iş yerlerinin altında kalan 10 tarihi köprü ise gün yüzüne çıktı.

PROJE YIL SONUNDA TAMAMLANACAK

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü Dere Üstü Islah Projesi kapsamında ayrıca dere ıslahı, yolların düzenlenmesi, peyzaj çalışmaları, oturma alanları, ağaçlandırma, bitki alanları ve otopark gibi alanlar için de çalışma yapılıyor.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay inşaat alanlarını ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Vali Çağatay, projenin belirlenen takvime göre yürüdüğünü ve yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

'BİTLİS MUAZZAM BİR DESTİNASYON HALİNE GELECEK'

Vali Çağatay, şöyle konuştu:

"2021 yılı ağustos ayında içinde Cumhurbaşkanlığınca ilan edilen riskli alan kararıyla Bitlis Deresi üzerindeki imara aykırı ve risk teşkil eden yapıları tamamen ortadan kaldırdık. Kaldırdıktan sonra memnuniyetle müşahede ettik ki; yapıların işgal ettiği 10 tarihi köprü, paşa hamamı ve Hacı Behiye Camisi açığa çıktı. Bitlis’te çok eski tarihi yapılar var. 2 bin 500 yıllık bir kale ve tam da şehir ortasındaki kalenin hemen altında onlarca tarihi esere sahibiz. Mesela Hazo Hanı 1400 yıllık. Şerefiye, Meydan ve Ulu Cami. Bunların hepsi tarihi özellikleri ve güzellikleri olan eserler. Bunlar zaman içinde restore edilmişler. Biz yapı altında kalan köprüleri, hamamları, camileri yeniden restore ediyoruz. Aynı zamanda Bitlis Deresi’ni tamamen restore ediyoruz. Kazım Paşa İlkokulu’ndan başlayarak 1300 metre uzunluğundaki bu dereyi taş duvarlarla bezeyip hemen üzerine millet bahçesi yapıyoruz. Millet bahçesinde çocuklarımızın oyun alanı olacak. Su gösterileri olacak. Vatandaşlarımızın dinlenme alanı olacak. Teraslar olacak. Bitlis muhteşem bir tarihi kimliğini ortaya koyan muazzam bir destinasyon haline gelecek. Biz tüm vatandaşlarımızı burada ağırlayacağız." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitlisTarihi Doku
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Burdur Gölü kan ağlıyor'
'Burdur Gölü kan ağlıyor'
Harşit Çayı'nda balık ölümlerine inceleme
Harşit Çayı'nda balık ölümlerine inceleme
Tarihi batıktaki mühimmat, su altı kamerasıyla görüntülendi
Tarihi batıktaki mühimmat, su altı kamerasıyla görüntülendi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans