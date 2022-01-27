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Bitlis'te 106 köy yolu kapandı; araçlar kar altında

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Ocak 2022 Perşembe 14:16
Bitlis'te 106 köy yolu kapandı; araçlar kar altında

BİTLİS - Bitlis’te aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 106 köy yolu, ulaşıma kapanırken, tek katlı evler ile araçlar kara gömüldü. 

Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, merkezde kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı, yüksek kesimlerde ise yer yer 4 metreye ulaştı. Yoğun kar nedeniyle 106 köy yolu da ulaşıma kapandı. Tek katlı evler, araçlar ve otobüs durakları kara gömüldü. Ana yollarda Karayolları, mahalle aralarında belediye, köy yollarında ise İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı köy yollarını önem sırasına göre yeniden ulaşıma açmak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının aralıklarla hafta sonuna kadar devam edeceğini belirterek, buzlanma ve don uyarısında bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
106 Köy Yolu KapandıBitlis
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