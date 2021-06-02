Bitlis'te şehitler için tören

Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında düzenlenen 'Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63' operasyonunda dün akşam PKK’lı teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 korucu şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Yaralılar, bölgeden alınarak Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerlerden Jandarma Teğmen Baki Koçak da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çatışmanın ardından kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede yürütülen operasyonların devam ettiği bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Jandarma Teğmen Baki Koçak’ın şehit olmasının ardından Bitlis Valiliği’nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Bitlis ili Tatvan ilçesi Anadere köyü kırsalında icra edilmekte olan ‘Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63’ operasyon faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 5 jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Tedavi altına alınan yaralılardan J. Tğm. Baki Koçak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yaralı 4 personelimizin tedavilerine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Çatışma bölgesinden kaçan BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir. Yüce Türk milletine baş sağlığı dileriz."

Şehitler, saat 10.00’da İl Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ



Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak (28) ile güvenlik korucusu Yücel Aki (29) için İl Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi. Törene, Vali Oktay Çağtay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nasrullah Tağlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.





Şehit Teğmen Koçak ve güvenlik korucusu Aki'nin Türk bayrağına sarılı cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından, şehitlerin özgeçmişleri okundu. Duaların okunmasından sonra Şehit Teğmen Baki Koçak’ın cenazesi helikopterle Muş'a, buradan da uçakla memleketi Yozgat'a, güvenlik korucusu Yücel Aki'nin cenazesi ise Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyüne uğurlandı.

YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın şehit olduğu haberi, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Söylemez köyünde yaşayan babası Şevket ve annesi Keziban Koçak çiftine askeri yetkililer tarafından verildi. 1'i kız, 4 çocukları olan çift, büyük üzüntü yaşadı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrağı asılan eve akın etti.

Baki Koçak’ın babası Şevket Koçak, "Vatan sağ olsun, bir ölür bin diriliriz. Konuşmalarımızda şehit olacağını söylemişti. Milletimiz sağ olsun, vatan sağ olsun" dedi.

Evli olan şehit Teğmen Koçak'ın cenazesi, bugün köyünde toprağa verilecek.