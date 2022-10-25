Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.003,84
ALTIN
983,82
DOLAR
18,61
STERLİN
21,08
EURO
18,37
DSİ 157 Sürekli İşçi alınacak
DSİ 157 Sürekli İşçi...
Hazine ve Maliye Bakanlığı 70 İç Denetçi alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı...
İstanbul Teknik Üniversitesi 27 Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Teknik Üniversitesi 27...
Bakırköy Belediyesi'nden pazar yeri tahsis duyurusu
Bakırköy Belediyesi'nden pazar yeri...

"Bitlis Viyadüğü'nde kullanılan çelikle 2 Eyfel Kulesi yapılırdı"

25 Ekim 2022 Salı 15:21
"Bitlis Viyadüğü'nde kullanılan çelikle 2 Eyfel Kulesi yapılırdı"

BİTLİS - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlis Deresi mevkisine yapılan ve ayak yüksekliği 54 metre olan Bitlis-Baykan arası viyadük birleştirme segmentinin son kaynak törenine katıldı. Bakan Karaismailoğlu, viyadüğün, 904 metre uzunluğunda, 15 bin 600 ton çelik kullanılan tek parça köprü olduğunu belirterek, "Burada kullanılan çelikle 2 adet Eyfel Kulesi yapılabilirdi. Köprümüz, yerli mühendislik, tasarım ve yapımıyla yüzde yüz yerli ve millidir. Bitlis'imiz için gurur kaynağıdır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar ile birlikte kente geldi. Bitlis Valisi Oktay Çağatay tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, Bitlis Çayı Viyadüğü Şantiyesi’nde brifing alıp inceleme yaptıktan sonra Bitlis-Baykan arası viyadük birleştirme segmentinin son kaynağını yaptı.

'ÖNEMLİ BİR ULAŞIM PROJESİ'

Bakan Karaismailoğlu, Bitlis Çayı Viyadüğü'nü, 'Teknolojik köprüler' sınıfında inşa ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Köprümüz, güçlendirilmiş kutu kiriş tipteki çelik tabliyeli teknolojik köprüdür. Aynı zamanda, ilk defa, yüzde 3,82 eğimde, tutma-sürme yöntemiyle gerçekleştirilen 904 metre uzunluğunda 15 bin 600 ton çelik kullanılan tek parça köprüdür. Burada kullanılan çelikle 2 Eyfel Kulesi yapılabilirdi. Bugün kaynak törenini gerçekleştirdiğimiz köprümüz, yerli mühendislik, tasarım ve yapımıyla yüzde yüz yerli ve millidir. Bu yanıyla da hepimiz için, Bitlis'imiz için ayrı bir gurur kaynağıdır. Bizim ulaşım ve haberleşme yatırımlarımızda, Doğu Batı ayrımı yoktur. Bizim önceliklerimiz, ihtiyaç ve kalkınmadır. Biz Kömürhan, Ağın ve Nissibi köprüleriyle birlikte Bitlis Çayı Viyadüğü'nü de 'teknolojik köprüler' sınıfında inşa ettik. 2020 yılında, Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Beğendik (Botan) Köprüsü'nü de içinde barındıran Küçüksu-Hizan-Pervari Yolu'nu hizmete açmıştık. Bu şeklide Bitlis, Siirt ve Van illerimiz başta olmak üzere ülkemiz adına çok önemli bir ulaşım projesini hayata geçirdik. Hizmete girdiği günden bu yana, Botan Köprüsü'nden 1 milyon 587 bin araç geçiş yaptı. Tıpkı Botan Köprüsü ve bağlantı yolları gibi, Bitlis'te yaptığımız bölünmüş yollar sayesinde, sıla ve sevdiklerimize artık rahat, güvenli ve hızlı bir şekilde kavuşuyoruz. Ne mutlu ki, sizlere hak ettiğiniz hizmetleri sunmak bizlere nasip oldu. Bitlis Çayı Viyadüğü'müzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Bakan Karaismailoğlu, viyadükteki son kaynak töreninin ardından, kent merkezine geçip restorasyon çalışmaları süren tarihi köprülerde incelemelerde bulundu. 

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK'nın Yavi'de 29 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı
PKK'nın Yavi'de 29 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı
Urla'da 107 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalandı
Urla'da 107 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalandı
Kızılay'dan Uganda’ya içilebilir su desteği
Kızılay'dan Uganda’ya içilebilir su desteği
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans