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Bodrum açıklarında Yunan unsurlarının ittiği 33 kaçak göçmen kurtarıldı

06 Aralık 2022 Salı 14:37
Bodrum açıklarında Yunan unsurlarının ittiği 33 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 93 göçmen yakalandı. Bodrum açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum açıklarında 3-4 Aralık'ta farklı saat aralıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Ekiplerce yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 93 kaçak göçmen yakalandı. Ekipler ayrıca aynı tarihlerde Bodrum açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 33 kaçak göçmeni kurtardı. Toplam 126 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bodrum AçıklarıKaçak Göçmen
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