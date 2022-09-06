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Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 26 kaçak göçmen kurtarıldı

06 Eylül 2022 Salı 14:55
Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 26 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 kaçak göçmen kurtarılırken, yüzerek İstanköy Adası'na kaçmaya çalışan 2 kaçak göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 3 Eylül 00.43'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 2 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı gün,  saat 07.20'de Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BodrumKaçak Göçmen
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