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Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı

Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde 3 gündür aralıksız süren kar yağışının durmasıyla ulaşım rahatladı, trafik normale döndü.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Ocak 2021 Pazartesi 15:17
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Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı

BOLU - Kentte, cuma gecesi başlayan yoğun kar yağışı, bu sabah etkisini kaybetti. Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde, kar yağışının kesilmesiyle ulaşım rahatladı. Karayolları ekipleri, özellikle yol kenarlarında biriken kar yığınlarını temizleyerek tüm şeritleri ulaşıma açık hale getirdi. Kar yağışı nedeniyle en fazla sorun yaşanan D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde ulaşım normale döndü. Araçlar, tamamen açılan yollardan rahatlıkla ilerledi. Ayrıca yolda oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yapıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bolu DağıUlaşım
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