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Bu mahallede kadınların dokuduğu halılar, ABD'ye ihraç ediliyor

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi'nde 25 kadın tarafından özellikle kış aylarında dokunan halılar, başta ABD'de olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor. Siparişleri yetiştirmek için yoğun çaba sarf eden kadınlar, günlük yevmiyeleri ile ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Kasım 2020 Çarşamba 10:34
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Bu mahallede kadınların dokuduğu halılar, ABD'ye ihraç ediliyor

MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı 1500 rakımlık, 120 haneli kırsal Çanakçı Mahallesi'nde, 25 kadının dokuduğu halılar çeşitli ülkelere ihraç ediliyor. Sabahın erken saatlerinde, mahallede bulunan halı dokuma atölyesinde bir araya gelen kadınlar, dokuma tezgahlarının başına geçerek ilmek ilmek halı dokuyor. Özellikle kış aylarında zamanlarının büyük bir bölümünü tezgahların başında geçiren kadınların, çeşitli figürlerle işledikleri halılar, başta ABD olmak üzere yurt dışına gönderiliyor. Yılda ortalama 2 bin metre halı dokuyan 25 kadın, günlük 35 lira kazanç elde ederek, ev ekonomilerine de katkıda bulunuyor.

Atölyede halı dokuyan 64 yaşındaki Sultan Dönmez, "Çanakçı Mahallesi'nde yaşıyoruz. Yazın kendi işlerimizi yapıyoruz, kışında halı dokuyoruz. Ev ekonomimize de katkıda bulunuyoruz. Günlük burada 35 lira kazanıyoruz. Bazı günler çalışıyoruz, bazı günler de çalışmıyoruz" diye konuştu. Çanakçı Mahallesi Muhtarı Hasan Sarıkaya, "Köyümüzde kış aylarında halı dokunmaktadır. Yevmiyeler 35-40 lira arası değişiyor. Ucuz ama kırsalda olduğumuz için yapacak bir şeyimiz yok. Anne, kız kardeş ve kızlarımız halı dokuyorlar. Bir halı 15-20 gün arasında bitiyor. 25 kadın dokuyor. Evlere de ekonomik anlamda katkısı oluyor" diye konuştu. 

Halı ticareti yapan Metin Sönmez de, "Burada dokunan halıların tamamı başta ABD'de olmak üzere yurt dışına gidiyor. 25 kadın burada yılda 2 bin metre halı dokuyorlar" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDye Ihraç EdiliyorDokuma HalılarManisaKadınlar
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