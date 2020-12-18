Bu yıl koronavirüsle ilgili 52 milyon haber çıktı

İSTANBUL - Medya takip kurumu Ajans Press, koronavirüs ile alakalı medyaya yansıyan haberleri inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece bu ay koronavirüs ile ilgili çıkan haber adedi 50 bin 369 olarak görüldü. Çıktığı günden bu yana farklı başlıklarla gündemde kalmayı başaran koronavirüs son zamanlarda aşının bulunmasıyla gündeme gelirken, son 2 ayda aşı çalışmaları ile alakalı 1 milyon 785 bin haberde yansıma bulduğu görüldü. Mart ayından bugüne kadar koronavirüs ile alakalı medyaya yansıyan haber sayısı ise 52 milyon 404 bin olarak kayıtlara geçti.

Ajans Press’in, gisanddata "COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları” verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki COVID-19’lu toplam vaka sayısı 74 milyon 952 bin 221 olarak güncellendi. Rakamlar 4 ay önce ile kıyaslandığında ise Ağustos ayında Koronavirüse yakalanan toplam vaka sayısı 20 milyon 292 bin 486 olarak kaydedildi. .Veriler anlık olarak artarken, şu an Türkiye’deki güncel vaka sayısının 1 milyon 955 bin 680 olduğu saptandı. Böylelikle Türkiye COVID-19’lu kişi sayısı ile dünyada 6’ncı sırada yer alırken, ilk üçte yer alan ülkeler; 17 milyon 206 bin 647 vakayla ABD, 9 milyon 979 bin 447 vaka ile Hindistan, 7 milyon 110 bin 434 vaka ile de Brezilya olarak sıralandı. Dünyadaki toplam ölüm sayısı ise 1 milyon 662 bin 127 oldu.