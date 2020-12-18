Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1407
ALTIN
464.183
DOLAR
7.6639
STERLİN
10.3707
EURO
9.3942
Hazineye Ait Arsaların Satışı Yapılacak
Hazineye Ait Arsaların Satışı...
64 Akademik Personel alınacak
64 Akademik Personel alınacak
197 adet gayrimenkul satışa sunuldu
197 adet gayrimenkul satışa...
100 Uzman Erbaş alınacak
100 Uzman Erbaş alınacak

Bursa'da inşaatta çökme!

Bursa'da, inşaatın 1'inci katında, beton dökümü sırasında meydana gelen çökme nedeniyle 4 işçi, enkazın altında kaldı. Çevredekiler ve itfaiye ekiplerince enkazdan çıkarılan yaralı işçiler, hastaneye kaldırıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Aralık 2020 Cuma 15:25
0 Okunma
Bursa'da inşaatta çökme!

BURSA - Olay, saat 13.30 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. 4 işçi, Hasan Aksu'ya ait inşaatın 1'inci katında beton dökmeye başladı. Beton dökümü sırasında katın zemini çöktü. İşçiler Selami Alpsoy (43), Mevlüt Çelik (41), Nazmi Demir (42) ve Safi Seyhan (46), çökmeyle birlikte enkaz altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Enkazda kalan 4 işçi, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili açıklama yapan inşaat sahibi Hasan Aksu, "Beton dökümü sırasında kalıplar yerinden çıkıyor ve çöküyor. Beton döken işçiler de aşağıya düşüyor. Durumları iyi, geçmiş olsun" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bursada Inşaatta çökmeEnkaz Altına Kalan 4 Işçi Kurtarıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu yıl koronavirüsle ilgili 52 milyon haber çıktı
Bu yıl koronavirüsle ilgili 52 milyon haber çıktı
Balıkçılara 13,7 milyon lira destek ödemesi bugün yapılacak
Balıkçılara 13,7 milyon lira destek ödemesi bugün yapılacak
1250 soda şişesinden yılbaşı ağacı
1250 soda şişesinden yılbaşı ağacı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans