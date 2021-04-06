Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1427
ALTIN
455.228
DOLAR
8.1540
STERLİN
11.2269
EURO
9.6267
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Alınacak
Hasta ve Yaşlı Bakım...
13 Adet taşınmaz ihale usulü ile satılacak
13 Adet taşınmaz ihale...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 75 sürekli işçi alımı yapacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2 tarla icradan satılık
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2...

Bursa’nın fethinin 695’inci yıl dönümü kutlandı

Bursa'nın fethinin 695’inci yıl dönümü, Osmanlı askerlerinin şehre giriş yaptığı Pınarbaşı’ndaki Fetih Kapı önündeki törenle kutlandı. Bursa’nın 695 yıl önce Orhan Gazi tarafından fethinin yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Nisan 2021 Salı 15:15
0 Okunma
Bursa’nın fethinin 695’inci yıl dönümü kutlandı

BURSA - Pandemi tedbirleri kapsamında katılımın sınırlı tutulduğu törenlere Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, mülki ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Mehter takımı ve kılıç kalkan ekiplerinin Fetih Kapı surlarındaki yerini almasının ardından törenler İstiklal Marşı ve Fetih salasının okunmasıyla başladı. Uludağ Üniversitesi Araştırması Görevlisi Yusuf Ziya Karaaslan, fetih sürecinde yaşananlar ve kentin gelişim sürecini anlattı.

'FETİH GÖNÜLLERE GİRMEKTİR'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş  törende yaptığı konuşmada, Bursa’nın fethinin tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. Ecdadın tarih boyunca hiçbir şehre talan etmek, yıkmak, yağmalamak için girmediğini ifade eden Başkan Aktaş, “Aksine ecdadımız girdiği her yeri ihya ve inşa ederek hayat verdi. Çünkü dedelerimiz biliyordu ki fetih; kapıları açmak, imar etmek, inşa etmektir. Her şeyden öte fetih gönüllere girmektir. Dolayısıyla ecdadımızın Bursa’yı fethi; 1300’lü yılların başında Bursa’dan dünyaya yayılan yeni bir medeniyet inşasının adıdır. İşte bu yüzden Bursa’nın fethi, herhangi bir tarihi olay değildir. Bu topraklar sıradan bir maceranın sonucu değil, yüzyıllar içinde kökleşecek olan cihan devletinin ilk adımıdır. Bursa, 400 çadırlık Osmanlı’nın beylikten devlete giriş kapısıdır” dedi.

Mehter marşları ve kılıç kalkan ekibinin gösterisinin ardından törenler Tophane’deki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri önünde devam etti. Osmanlı’nın manevî ruhuna saygı anlamı taşıyan ve köklü bir devlet geleneği olan sancak nöbeti, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin ziyaretinin ardından, fetih törenleri Balabanbey Kalesi’ndeki etkinliklerle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bursanın Fethi695inci Yıl Dönümü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çıldır Gölü'nde 'atlı kızak' keyfi devam ediyor
Çıldır Gölü'nde 'atlı kızak' keyfi devam ediyor
Kısıtlamayı ihlal edip, kumar oynayan 24 kişiye 108 bin TL ceza
Kısıtlamayı ihlal edip, kumar oynayan 24 kişiye 108 bin TL ceza
'Yarasa kız' operasyonunda 125 kişi adliyeye sevk edildi
'Yarasa kız' operasyonunda 125 kişi adliyeye sevk edildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans