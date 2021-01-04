Buz tutan göl üstünde mangal yakıp, piknik yaptılar

VAN - Bölgede etkili olan soğuk hava ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Gölağzı Mahallesi'nde gölün tatlı su kaynaklarının da bulunduğu alanda, sahlin kısmen donmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar da bunu fırsata dönüştürdü. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışan 1 çocuk annesi Berna Deniz Demir Sargut, yakınları ile birlikte geldiği bölgede soğuk havaya aldırmadan donan göl üzerine kurduğu masada mangal yakıp, piknik yaptı.



Farklılık yaşamak istediklerini belirten Sargut, "Göl yüzeyinin bir kısmı buzla kaplanınca ailemle birlikte alanda farklı bir etkinlik yapmak istedik. Beraberimizde getirdiğimiz masa ve sandalyelereri buzun üzerine kurup, mangalımızı yaktık. Güzel bir gün geçirip piknik yaptık. Koronavirüs nedeniyle uzun zamandır dışarı çıkamamıştık. Hepimiz için farklı bir deneyim ve güzel bir gün oldu" dedi.