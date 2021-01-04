Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1495
ALTIN
456.914
DOLAR
7.3514
STERLİN
10.0824
EURO
9.0382
Hakkari Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi Alacak
Hakkari Üniversitesi 3 Öğretim...
Uzman Yardımcısı Alınacak 
Uzman Yardımcısı Alınacak 
Zabıta Memuru Alınacak
Zabıta Memuru Alınacak
Akıllı şehircilik altyapıları genişletme çalışmaları yaptırılacaktır
Akıllı şehircilik altyapıları genişletme...

Buz tutan göl üstünde mangal yakıp, piknik yaptılar

Van’da etkili olan soğuk hava Van Gölü'nün tatlı su kaynaklarına yakın olan Erciş sahillerinin bir bölümünün donmasına neden oldu. Bunu fırsata çeviren bir aile de buz üzerinde mangal yakıp, piknik yapmanın keyfini yaşadı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ocak 2021 Pazartesi 12:59
0 Okunma
Buz tutan göl üstünde mangal yakıp, piknik yaptılar

VAN - Bölgede etkili olan soğuk hava ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Gölağzı Mahallesi'nde gölün tatlı su kaynaklarının da bulunduğu alanda, sahlin kısmen donmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar da bunu fırsata dönüştürdü. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışan 1 çocuk annesi Berna Deniz Demir Sargut, yakınları ile birlikte geldiği bölgede soğuk havaya aldırmadan donan göl üzerine kurduğu masada mangal yakıp, piknik yaptı. 

Farklılık yaşamak istediklerini belirten Sargut, "Göl yüzeyinin bir kısmı buzla kaplanınca ailemle birlikte alanda farklı bir etkinlik yapmak istedik. Beraberimizde getirdiğimiz masa ve sandalyelereri buzun üzerine kurup, mangalımızı yaktık. Güzel bir gün geçirip piknik yaptık. Koronavirüs nedeniyle uzun zamandır dışarı çıkamamıştık. Hepimiz için farklı bir deneyim ve güzel bir gün oldu" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mangal YaptılarBuz Tutan GölVan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus ve Kazak turistlerin deniz keyfi
Rus ve Kazak turistlerin deniz keyfi
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Şırnak'ta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans