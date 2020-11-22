CADDE VE MEYDANLAR BOŞ KALDI

ANKARA

Başkent'te polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında denetimlere başladı. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan ekipler, saat 20.00'den itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti. İzin belgelerini ibraz edemeyen kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesildi. Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.

İSTANBUL

Kısıtlamanın başlaması ile birlikte Kadıköy Ve Üsküdar’da dükkanlar kapandı, yollar boş kaldı. Vatandaşların kısıtlamalar başlamadan önce yaptığı son alışverişler, iş yerlerini kapatan esnaf ve evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar kameralara yansıdı.

İZMİR

Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda yurt genelinde olduğu gibi, İzmir'de de saat 20.00'den yarın saat 10.00'a kadar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kentin en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, Gündoğdu Meydanı'nda ve Basmane Meydanı'nda vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.



Öte yandan, polis ekipleri ile motosikletli yunus timleri kentin birçok noktasında alınan tedbirlere uyulması için denetim yaptı.

KOCAELİ/İZMİT

Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla kent merkezindeki cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla beraber kent genelinde bulunan cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Ksıtlamanın uygulanacağı saat olan 20.00’ye dakikalar kala, kent genelinde devriye gezen polise ekipleri, dışarıda olan kişilerin evlerine gitmeleri için uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıların ardından, kısıtlama kararının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. İstanbul’u Ankara’ya bağlayan en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 Karayolu üzerinde ise trafik yoğunluğunun son derece az olduğu görüldü.

SAKARYA

Sakarya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı. Kısıtlamayla birlikte sokaklar boşaldı.



Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, saat 20.00'ye yaklaşırken sokaklarda bulunan vatandaşlara kısa sürede evlerine gitmeleri için uyarılar yaptı. Yapılan uyarılar sonrası kısa sürede Sakarya sokakları sessizliğe büründü.

TOKAT

Tokat'ta koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başladı.Tokat'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında denetimlere başladı. Şehrin birçok noktasında kontrol noktası oluşturan ekipler, saat 20.00'den itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti. Ayrıca saat 20.00'de polis ekipleri yasağın başladığı anonslar ile uyardı. Yasak yarın sabah saat 10.00'a kadar sürecek.

ÇANAKKALE



Çanakkale'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 20.00'den itibaren cadde ve sokaklar boşaldı. Hafta sonu genelde eğlence mekanları bulunan ve hareketlilik yaşanan Fetvane Sokağı da sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar araçlarıyla trafikte seyretti. İskele Meydanı başta olmak üzere kentin bir çok yerinde polis ekipleri denetim yaptı. Araç ve motosikletli polis ekipleri de cadde ve sokaklarda devriye gezerek, kısıtlamaya uymayan olup olmadığını kontrol etti.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 ile sabah saat 10.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Eskişehir'de, Emniyet Müdürlüğü ekipleri ana caddeler üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Polis, saat 20.00'den itibaren vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti. Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.

SİVAS

Sivas'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Kent merkezinde cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri ve bekçiler uygulama yaptı. Alınan yasak kararına vatandaşların uyduğu görüldü. Sivas Cumhuriyet Meydanı yasağın başlamasının ardından sessizliğe büründü. Koronavirüs sessizliği havadan dron ile görüntülendi.

KONYA

Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibarıyla uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.Türkiye genelinde olduğu gibi Konya'da da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında denetimlere başladı. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan ekipler, saat 20.00'den itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti.

DÜZCE

Düzce’de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyuldu. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte polisler sokaklardaki vatandaşları uyararak evlerine gitmelerini istedi. Ekipleri tüm mahalle ve sokaklarda gezerek kısıtlama kararına uymayan vatandaşların kimliklerini kontrol ederek kısıtlamadan muaf olmayanları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Polis ekipleri aynı zamanda açık olan lokanta, kafeterya gibi yerleri de kontrol etti. Kararlara uyuduğu görüldü.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın birçok noktasında yaptığı anonsla sokağa çıkma kısıtlamasının saat 20.00 itibarıyla başlayacağını belirtip vatandaşları evlerine gitmeleri, kapanması gereken işletmeleri de zamanında kapatmaları yönünde uyardı. Saatler 20.00'yi göstermesiyle birlikte şehrin en işlek caddeleri ve meydanları boş kaldı. Polis ekipleri ise denetimlerini kısıtlamanın başlamasıyla da sürdürdü.