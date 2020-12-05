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Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen ve Pazartesi saat 05.00’e kadar kesintisiz devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Aralık 2020 Cumartesi 11:09
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Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

ADANA'DA CADDE VE SOKAKLAR SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana’daki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kentin işlek meydanları ise insanların olmamasıyla birlikte sokak hayvanlarına kaldı. Kısıtlama genelgesinde sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıkma olanağını değerlendiren bazı hayvanseverler ise caddelerde güvercinleri besledi. 

EMİNÖNÜ VE SULTANAHMET MEYDANI KISITLAMA NEDENİYLE BOŞ KALDIİ

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Eminönü ve Sultanahmet Meydanı boş kaldı. Meydanlardaki sakinlik havadan görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan olan sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte meydanlar da tamamen boşaldı. Galata Köprüsü, Eminönü ve Sultanahmet Meydanı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi. Kısıtlama pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

TEKİRDAĞ’DA CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

Tekirdağ'da, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın aldığı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Tekirdağ’da cadde ve sokaklar boş kaldı. Temizlik görevlilerinin cadde ve sokakları temizlediği kentte, fırıncılar ekmek çıkarmaya devam etti. Polis ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü kentte, genel olarak vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü. Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)

VAN'DA KISITLAMAYA UYULUYOR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam başlayan ve hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Van'da vatandaşlar, yasağa uydu. Sabah saatlerinde sadece kısıtlamadan muaf olanlar ile evlerine yakın fırınlardan ekmek alanların görüldüğü caddelerde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Dün akşam saat 21.00'da başlayan kısıtlama öncesi Van'da alışveriş yapmak için vatandaşlar market ve pazarlarda yoğunluk oluştururken, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte caddeler sessizliğe büründü. Bugün sabah saatlerinde ise kentte kısıtlamadan muaf olanlar ile evlerine yakın fırınlarda ekmek alan vatandaşlar görüldü. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısıtlama ile birlikte şehir giriş çıkışlarında ve şehir merkezinde denetimlerini sürdürüyor.

TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı.

Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında dün akşam 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı. Meydan, kısıtlamadan muaf olan turistler ile işe gidenlere kaldı. Otellerinden çıkan turistler bavulları ile İstiklal Caddesi’nde yürüdü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiSokakCaddeYasak
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