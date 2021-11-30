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Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Kasım 2021 Salı 10:52
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Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli

ÇANAKKALE - ÇANAKKALE'de etkili olan lodos nedeniyle feribot seferleri yapılamazken, deniz ulaşımı tamamen durdu. Kentte yüz yüze eğitime ise bugün için ara verildi. 

Çanakkale'de dünden beri etkili olan lodos nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bu sabah planlanan feribot seferleri yapılamazken, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu. Lodos nedeniyle denizde oluşan dalgalar ise rıhtımı aşarak, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'ne kadar ulaştı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün '483-1-ÇNK' numaralı uyarısı ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın kent genelinde batı ve güneybatı yönlerden saatte 60 ile 90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer saatte 100 kilometre hızda tam fırtına şeklinde devam etmesinin beklendiği kaydedildi. 

EĞİTİME 1 GÜN ARA 

Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise kentte bugün için yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleDeniz UlaşımıLodos
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