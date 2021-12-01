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Çanakkale'de lodos nedeniyle lüferin fiyatı 200 liraya çıktı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Aralık 2021 Çarşamba 15:58
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Çanakkale'de lodos nedeniyle lüferin fiyatı 200 liraya çıktı

ÇANAKKALE - ÇANAKKALE'de etkili olan fırtına, balık fiyatlarını da vurdu. Hem lodos hem de sezon sonu olması nedeniyle lüferde fiyatların arttığını belirten balık hali esnafı Engin Tunç "Tezgahlarda fiyatı 180 liradan 200 liraya yükseldi" dedi.

Çanakkale'de lodos nedeniyle balıkçılar, denize açılamayınca hem balık çeşidi hem de sayısı azaldı. Bu durum balık halinde fiyatlara da yansıdı. İstavrit 30, çinekop 60, tekir 60, çipura 80, levrek 90, iri hamsi 50, karides 60 liradan satılıyor. Geçen haftalarda kilosu 170 ile 180 lira arasında değişen lüfer ise 200 liradan satışa sunuldu. 

'KIŞ AYLARINDA BALIK GÖÇ EDİYOR'

Lodos nedeniyle denize çıkmadıklarını belirten Çanakkale Balık Hali esnafı Engin Tunç "Tekneler denize çıkamayınca da balık olmuyor. Belli bölgelerden çıkan balıklar da pahalı oluyor. Lüfer fiyatları da yükseldi. Bunun nedeni ise lüfer sezonunun sonuna geliyoruz. Aslında bu sene lüfer bol çıktı. İstanbul'da hiç eksik olmadı, tezgahlarda kilosu 80 liraya kadar düştü. Lüfer artık az olur çünkü lüferde sezon sonuna geliyoruz. Kış aylarında balık göç ediyor ve belli bölgelere yerleşiyor. Dolayısıyla lüfer, şu anda azaldı. Fiyatı bu yüzden yükseldi. Hava şartları ve sezonun sonu olması itibarıyla az çıkan lüfer, tezgahlarda fiyatı 180 liradan 200 liraya yükseldi" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleLodosLüfer
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