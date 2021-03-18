Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1563
ALTIN
420.256
DOLAR
7.5138
STERLİN
10.4733
EURO
8.9806
SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı
SGK'dan ait İstanbul ve...
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim...
Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru alıyor
Şişli Belediyesi 50 Zabıta...
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88...

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106'ncı yılı kutlanıyor

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla kutlanıyor. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ilk törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunumu gerçekleşti, şehitleri selamlamak adına 'F-513 TCG Burgazada' korvetinden 17 pare top atışı yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Mart 2021 Perşembe 11:18
0 Okunma
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106'ncı yılı kutlanıyor

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'da başlayan törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Avustralya Çanakkale Konsolosu Lucas Robson, Avustralya Askeri Ateşesi Albay Richard Campell ile bürokratlar, askerler, muharip gaziler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.  

Anıta ilk olarak Çanakkale Valisi İlhami Aktaş çelenk bıraktı. Ardından Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da çelenk koydu. Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı’nda bulunan ‘F-513 TCG Burgazada' korvetinden 17 pare top atışı gerçekleştirildi. 

ALTIN MADALYA BAYRAKLA GÖNDERE ÇEKİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu tarafından Türk bayrağına takıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. ‘Çanakkale Geçilmez’ yazılı altın madalya Türk bayrağı ile birlikte göndere çekildi. Resmi çelenk koyma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü mesajının okunmasıyla sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Deniz Zaferi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: 121 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik
Bakan Soylu: 121 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı
Enez’de mesire alanları kapatıldı
Enez’de mesire alanları kapatıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans