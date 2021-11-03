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Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Kasım 2021 Çarşamba 14:19
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Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı

ÇANAKKALE - ÇANAKKALE Savaşları'nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914'te, İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin, boğazın girişini bombardımanı sırasında şehit olan 5 astsubay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törende dualarla anıldı. İlk Şehitler Kabristanlığı'na karanfil bırakıldı.

Seddülbahir Kalesi girişinde düzenlenen anma törenine Vali İlhami Aktaş, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tahsin Saruhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ile daire müdürleri katıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 3 Kasım 1914 tarihinde ilk şehitlerin verildiğini belirterek, "Bugün bir kez daha sizlerle şehitlerimizin defnedildiği bu mekanda onları hem saygıyla, hem de rahmet, minnet ve şükran duygularımızla anıyoruz. Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale'de şehit ve gazi olmuş bütün vatan evlatlarımızı unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve gelecek kuşaklara da saygıdeğer hatıralarını akratacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Bize bu toprakları vatan yapan bütün ecdadımızın ruhu şad olsun" dedi.

Anma töreninde, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Seddülbahir Kalesi'nde şehit olan askerler için dua edilmesinin ardından, İlk Şehitler Kabristanlığı'na karanfil bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale SavaşlarıIlk şehitlerAnma
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