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Çanakkale Valiliği'nden koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:06
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Çanakkale Valiliği'nden koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarı

ÇANAKKALE - Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamad, koronavirüs salgınının yeni varyantları ile devam ettiği hatırlatılarak, mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Çanakkale, 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 10-16 Nisan haftasında 962,98'e kadar yükselince, Türkiye'de en çok vakanın görüldüğü il oldu. Sonraki haftalarda alınan sıkı tedbirler sayesinde, kentte vaka sayıları 26 Haziran-2 Temmuz haftasında 21,60'a geriledi. 1 Temmuz itibari ile başlayan normalleşmenin ardından Çanakkale Valiliği, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Çanakkale Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Pandemi, yeni varyantları ile devam etmektedir. Başta düğün, nişan gibi organizasyonlar olmak üzere mesafe ve maske kurallarına eskisi gibi riayet etmediğimiz gözlemlenmektedir. Lütfen sağlığımız için kurallara uyalım,"

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale ValiliğiKoronavirüs Tedbirleri
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