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Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı coşkuyla kutlanacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Mart 2022 Perşembe 15:06
Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı coşkuyla kutlanacak

ÇANAKKALE - Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü yarın törenlerle kutlanacak, şehitler bir kez daha saygıyla anılacak. 

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle ilk tören, saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda gerçekleşecek. Çelenklerin Atatürk Anıtı'na konulmasıyla başlayacak törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 16 Şubat 1994 tarihinde Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazılı altın madalya protokol üyeleri tarafından Türk bayrağına toka edilecek. Çanakkale Boğazı'ndaki TCG Kınalıada korvetinden yapılacak 21 pare top atışıyla birlikte saygı duruşunda bulunulacak. Buradaki tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erecek.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ndeki tören ise saat 11.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayacak. Saygı atışı yapılacak, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak. Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edilmesinin ardından sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehitlik defterini imzalamasının ardından Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi gezilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş gemileri boğazda geçit töreni yapacak. TCG Salihreis Firkateyni'nden 21 pare top atışı yapılacak. Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösteri yapıp katılımcıları selamlayacak.

Saat 16.00'da ise, Gelibolu alım gişelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı gerçekleştirilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale ZaferiKutlamaCoşku
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