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Çanakkale’de müsilaj temizleme çalışmaları 2’nci gününde

Çanakkale'de, halk arasında deniz salyası olarak da bilinen müsilaj temizliği 2’nci gününde de devam etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Haziran 2021 Çarşamba 14:54
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Çanakkale’de müsilaj temizleme çalışmaları 2’nci gününde

ÇANAKKALE - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Marmara Hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj temizliği Çanakkale'de 2’nci günde yapıldı. İskele bölgesinde tabaka şeklinde biriken halk arasında deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından deniz üzerindeki kirliliği temizlemede kullanılan 'deniz süpürgesi' ile tankın içerisine çekti. Kordonda yürüyen vatandaşlar ise çalışmaları izledi. 

Çalışmaları takip eden Salim Gürsoy, müsilaj görüntüsünün kötü olduğunu söyleyerek, “Deniz kenarları müsilajla dolu. Denize bile nereden gireceğimizi bilmiyoruz. Temizleme çalışmaları gördüğüm kadarıyla devam ediyor. Bu böyle nasıl temizlenir. Müsilaj deniz canlılarına da zarar veriyor. Çok kötü bir durum” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Deniz SalyasıÇanakkale
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