Çanakkale’ye beklenen yağış geldi

ÇANAKKALE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Çanakkale’de dün gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur, öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağış, kent merkezinde sağanak şeklinde devam etti. Uzun süren kuraklığın ardından gelen yağmur, yüzleri güldürdü.



Öte yandan, Çanakkale'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda 12 milyon metreküp su kaldı. Dün gece başlayan ve bir kaç gün devam etmesi beklenen yağışların barajın doluluk oranında etki yapması bekleniyor.