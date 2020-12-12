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Çanakkale’ye beklenen yağış geldi

Çanakkale’ye yaşanan kuraklık sonrası beklenen yağış geldi. Bir kaç gün devam etmesi beklenen yağışa birlikte su seviyesinde azalma yaşanan Atikhisar Barajı'nda doluluk oranının yükselmesi bekleniyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Aralık 2020 Cumartesi 13:28
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Çanakkale’ye beklenen yağış geldi

ÇANAKKALE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Çanakkale’de dün gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur, öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağış, kent merkezinde sağanak şeklinde devam etti. Uzun süren kuraklığın ardından gelen yağmur, yüzleri güldürdü.

Öte yandan, Çanakkale'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda 12 milyon metreküp su kaldı. Dün gece başlayan ve bir kaç gün devam etmesi beklenen yağışların barajın doluluk oranında etki yapması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkaleye Beklenen Yağış GeldiKuraklık
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