Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,011.61
ALTIN
780.38
DOLAR
13.47
STERLİN
18.24
EURO
15.24
İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Çayboğazı Barajı dondu, buz kırılarak balıklar yemlendi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Şubat 2022 Çarşamba 14:35
Çayboğazı Barajı dondu, buz kırılarak balıklar yemlendi

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Gömbe Yaylası'nda Çayboğazı Barajı, buz tuttu. Barajdaki balık kafeslerine ulaşım, buzlar kırılarak sağlanırken, yemleme yapıldı.

Gömbe Yaylası'ndaki Çayboğazı Barajı, soğuk havanın etkisiyle dondu. Barajda 15 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu. Geçen yıl Ağustos ayında kuruma tehlikesi nedeniyle kapakları kapatılan baraj göleti, hizmete girdiği 2000'den bu yana ilk kez dondu. Barajdaki alabalık üretim tesislerinde çalışmalar ise durduruldu. Çalışanlar da küçük tekneyle buzu kırıp, balıkları yemledi.

Gömbe Mahallesi muhtarı Süleyman Kocakehya, "Çayboğazı Barajı hizmete gireli böyle bir buzlanma görülmedi. Sadece 10 yıl önce birkaç günlük buzlanma yaşanmıştı. 24 Ocak'tan bu yana baraj buzla kaplandı. Bölge 1300 metreden başlayarak 50 santimetre, doruklara doğru 3 metre kalınlığında karla kaplı. Bu yıl barajın dolacağını tahmin ediyoruz. Bölge çiftçisi bahçesini, serasını rahatça sulayacak" dedi. 

Barajdaki balık tesisinde çalışan Yusuf Şahin ise yoğun buzlanmayla ilk kez karşılaştıklarını söyledi. Şahin, küçük tekneyle buzu kırarak balıklar için yemleme yapabildiklerini anlattı.

2,25 kilometrekare alan üzerindeki Çayboğazı Barajı, 56 milyon metreküp su kapasitesine sahip. Baraj, Gömbe ve Elmalı ovalarında 13 bin 848 hektarlık alanın sulanmasına katkı sağlıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çayboğazı Barajı DonduBuz Kırılarak Balıklar Yemlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bodrum açıklarında 37 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum açıklarında 37 kaçak göçmen kurtarıldı
50 yılda 10 bin kilometrekare sulak alan yok oldu
50 yılda 10 bin kilometrekare sulak alan yok oldu
Yağışlar yeterli olmadı
Yağışlar yeterli olmadı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans