Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları 10 gün uzatıldı

SİİRT'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) arama çalışmalarında 32'nci güne girildi ancak bir sonuç çıkmadı. Valilik kararı ile arama çalışmaları 10 gün daha uzatıldı.



Olay, 11 Haziran'da Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi. Bu sırada arkadaşlarından bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



VALİLİKTEN YENİ KARAR



Eyyüp Güneş için de arama çalışması başlatıldı ancak geçen sürede sonuç alınamadı. Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde de arama çalışmaları devam etti. Adana, Hakkari, Bitlis ve Van'dan gelen 140 kişilik ekip, debinin yüksekliği ve zorlu tabiat şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. 32'nci güne giren çalışmalarda, şu ana kadar herhangi sonuç alınamadı. Öte yandan arama çalışmaları 10 gün daha valilik kararıyla uzatıldı.