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Çeşme'de makilik yangını

13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:58
Çeşme'de makilik yangını

İZMİR'in Çeşme ilçesinde makilikte yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilikten, saat 13.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde, makilikteki yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Bölgeye takviye olarak 2 yangın uçağı ve 1 helikopter daha gönderilirken, karadan da 15 arazöz ile 4 dozer çalışmalara katıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çeşmede Makilik Yangını
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