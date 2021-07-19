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Cilvegözü’nden 44 bin 220 Suriyeli bayramlaşmak için ülkelerine gitti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Temmuz 2021 Pazartesi 13:02
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Cilvegözü’nden 44 bin 220 Suriyeli bayramlaşmak için ülkelerine gitti

HATAY - Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan 44 bin 220 Suriyeli, yakınları ile bayramlaşmak için Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı üzerinden ülkelerine gitti.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Hatay Valiliği'nin online randevu sistemine kayıt yaptıran Suriyeliler, randevu günleri geldiğinde ülkelerine gitmek üzere çeşitli illerden Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Suriyeliler, jandarma, gümrük muhafaza ve polis ekipleri tarafından yapılan belge kontrolü sonrası gümrük sahasına girdi, buradaki işlemlerinin ardından da başta İdlib olmak üzere çeşitli bölgelere hareket etti.

BOMBA ARAMA KÖPEĞİ ‘SÜNGÜ’ GÖREV ALDI

Alınan güvenlik önlemleri kapsamında, Suriyelilerin çıkışlarının sorunsuz olarak sağlandığı Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda, Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan bomba arama köpeği ‘Süngü’ de kullanıldı. Süngü ile giden yolcuların eşyaları ve valizleri kontrol edildi, bomba araması yapıldı.

EVLENMEK İÇİN GİDEN DE VAR, HASRET GİDERMEYE GİDEN DE  

5 yıldan bu yana Türkiye'de yaşadığını ve bu yıl verilen bayramlaşma izni ile İdlib'deki yakınlarının yanına gittiğini söyleyen Abdullah Ali Al, "Şimdiye kadar fırsat bulup gidememiştim. Bu yıl bayramlaşmaya izin verildi. Hem yakınlarımı, akrabalarımı ziyaret etmiş olacağım ve hem de kısmetimde varsa evlenmeyi düşünüyorum. Bizlere bayramlaşmaya gitme imkanı tanınması nedeni ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

İbrahim Ahraç ise uzun zamandır Türkiye’de yaşadığını belirterek, verilen izin sayesinde çok özlediği annesini ziyaret edeceğini kaydetti. 

DÖNÜŞLER 31 ARALIK’A KADAR DEVAM EDECEK

Bayramlaşmak için 2019 yılında 37 bin Suriyeli ülkesine dönerken, 2020 yılında ise İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında gidişler durdurulmuştu. Bu yıl yeniden başlayan bayramlaşma izni çerçevesinde 6 Temmuz’da başlayan gidişler tamamlanırken gidenlerin sayısı toplam 44 bin 220 oldu. Geri dönüşler ise 31 Aralık gününe kadar devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CilvegözüSuriyeliBayramlaşmak
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