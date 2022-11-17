Ã‡orum'da toplu TÃ¼rk mezarlÄ±ÄŸÄ± ve kurganlar bulundu

Ã‡ORUM - Gazi Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Necati Demir, Ã‡orum'da yÃ¼ksek kesimli ormanda, 1071 Ã¶ncesi toplu TÃ¼rk mezarlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¶ktÃ¼rk dÃ¶nemine ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen kurganlar bulunduÄŸunu belirtti. Alanda Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sosyal medyadan paylaÅŸan Demir, "1071 Ã¶ncesi diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m bir toplu mezarlÄ±k. Kurganlar, Altay DaÄŸlarÄ±, TanrÄ± DaÄŸlarÄ±'ndaki kurganlara benziyor ancak en doÄŸru bilgilere kazÄ± sonrasÄ± ulaÅŸÄ±labilecektir"Â dedi.



TÃ¼rkoloji Ã¼zerine araÅŸtÄ±rmalar yapanÂ Gazi Ãœniversitesi EÄŸitim FakÃ¼ltesi TÃ¼rkÃ§e EÄŸitimi Ana Bilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Necati Demir, Ã‡orumâ€™da da bir dizi Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirdi. Demir, araÅŸtÄ±rma gezileri sÄ±rasÄ±nda, Ã‡orumâ€™un yÃ¼ksek noktasÄ±ndaki ormanda Ã§ok sayÄ±da balballarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± toplu mezarlÄ±k ve kurganlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Cep telefonu kamerasÄ±yla alanÄ± kayda alan Demir,Â toplu mezarlarÄ±nÂ 1071 Ã¶ncesi TÃ¼rk mezarlÄ±ÄŸÄ±, kurganlarÄ±n ise GÃ¶ktÃ¼rk dÃ¶nemine ait olduÄŸunun deÄŸerlendirdiÄŸini aktardÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriÂ 'Ã‡orum'da 1071 Ã¶ncesi TÃ¼rk mezar ve kurganlarÄ±. Salur damgalÄ±' notuyla sosyal medyadan paylaÅŸan Demir, bÃ¶lgenin korumaya alÄ±narak, kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in ilgili kurumlara baÅŸvuruda bulunacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



'SÄ°T ALANI YAPILMALI'



Define avcÄ±larÄ±nÄ±n talan etmesinden endiÅŸe duyduÄŸu iÃ§in keÅŸif iddiasÄ±nda bulunduÄŸu alanÄ±n adresini vermeyen Prof. Dr. Demir,Â Ã§ocuk mezarÄ±Â bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bÃ¶lgenin muhtemelen savaÅŸ sonrasÄ± oluÅŸturulmuÅŸ ÅŸehitlik olabileceÄŸini sÃ¶yledi. Toplu mezarlÄ±ÄŸÄ±n taÅŸ yapÄ±sÄ±nÄ±n Altay ve TanrÄ± DaÄŸlarÄ±â€™ndaki kurganlara Ã§ok benzediÄŸini kaydeden Demir, "Balbal taÅŸlarÄ± Ã§ok yÄ±pranmÄ±ÅŸ, erimiÅŸ adeta. TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ unsuru olduÄŸu balballardan belli. Ã‡ok geniÅŸ bir alan. Evet, bir kazÄ± yapmadan 1071 Ã¶ncesi olabileceÄŸini sÃ¶ylememin nedeni kurganlar. Bu kurganlar Altay DaÄŸlarÄ±, TanrÄ± DaÄŸlarÄ±'ndaki kurganlara benziyor. KazÄ± yapÄ±lmasÄ± gerekir. 1071 Ã¶ncesi, diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m bir toplu mezarlÄ±k ancak en doÄŸru bilgilere kazÄ± yapÄ±ldÄ±ktan sonra ulaÅŸÄ±labilecektir. Bir an Ã¶nce sitÂ alanÄ± yapÄ±lmalÄ±, koruma altÄ±na alÄ±nmalÄ±"Â diye konuÅŸtu.



â€˜TÃœRK TARÄ°HÄ°NÄ°N PARÃ‡ASIâ€™



Prof. Dr. Demir, mezarlÄ±ÄŸÄ±n tam anlamÄ±yla TÃ¼rk tarihinin parÃ§asÄ± olduÄŸuna dikkat Ã§ekerek, "Bu mezarlÄ±k, tam anlamÄ± ile TÃ¼rk tarihinin bir parÃ§asÄ± durumundadÄ±r. MezarlarÄ±n baÅŸlarÄ±nda 2 metreye varan yÃ¼kseklikte balbal taÅŸlarÄ± bulunmaktadÄ±r. MezarlarÄ±n baÅŸÄ±na balbal taÅŸÄ± koymak KÃ¶ktÃ¼rk ve Uygur devleti dÃ¶neminden kalma bir TÃ¼rk geleneÄŸidir. AyrÄ±ca mezarlÄ±ÄŸÄ±n hemen bitiÅŸiÄŸinde KÃ¶ktÃ¼rk dÃ¶nemi geleneÄŸi ile dÃ¼zenlenmiÅŸ 2 adet de kurgan bulunmuÅŸtur. TÃ¼rk geleneklerine gÃ¶re dÃ¼zenlenmiÅŸ kurganlar ile mezar taÅŸlarÄ±, buranÄ±n TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu hiÃ§ ÅŸÃ¼pheye yer koymayacak derecede ispatlamaktadÄ±r" dedi.Â



Kurganlara iliÅŸkin de deÄŸerlendirmede bulunan Demir, "Ã‡orumâ€™daki sahipsiz bu mezarlÄ±k, mezar baÅŸlarÄ±ndaki Ã§ok yÃ¼ksek balballara gÃ¶re iki dÃ¶nem arasÄ±nda oluÅŸturulduÄŸu anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Kurgan, korumak sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼nden tÃ¼retilmiÅŸ TÃ¼rkÃ§e bir sÃ¶zcÃ¼k olup Ã¶lÃ¼lerin korunmasÄ± iÃ§in oluÅŸturulan mezarlara denmektedir. Kurganlar, Ã¶nemli kiÅŸiler iÃ§in inÅŸa edilen mezarladÄ±r. BÃ¼tÃ¼n bunlara dikkat edildiÄŸinde Ã‡orum yakÄ±nlarÄ±nda tespit edilen mezarlÄ±ÄŸÄ±n 1071 yÄ±lÄ± Ã¶ncesi Anadoluâ€™ya gelip yerleÅŸen TÃ¼rklere ait olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. MezarlÄ±kta Ã§ocuk kabri olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bir savaÅŸ sonrasÄ± oluÅŸturulduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmektedir"Â diye konuÅŸtu.