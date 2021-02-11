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Covid-19 hastası özel uçakla Türkiye’ye getirildi

Hollanda’nın yoğun bakım fişini çektiği Covid-19 hastası özel uçakla Türkiye’ye getirildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Şubat 2021 Perşembe 14:24
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Covid-19 hastası özel uçakla Türkiye’ye getirildi

HOLLANDA - Hollanda’nın Amsterdam kentinde 15 Ocak’tan itibaren Covid-19 tedavisi gören ve ‘tedaviye cevap vermiyor’ diye yaşam destek ünitesi kapatılacak olan Selahattin Kandaz tedavisine devam edilmek üzere ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi. Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Türk hastanın Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla  Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan Çarşamba gecesi Türkiye’ye hareket ettiğini belirtti.

Amsterdam'daki OLVG Oost Hastanesi doktorları, yoğun bakım ünitesinde 15 Ocak'tan itibaren koronavirüs tedavi gören Selahattin Kandaz’ın tedaviye yanıt vermediği için yaşam destek ünitesinin fişini çekileceğini açıklamasından sonra Kandaz’ın yakınları harekete geçti. Kandaz’ın kızı Müberra Kandaz, Türk makamlarına başvurdu ve Kandaz’ın Türkiye’ye getirilmesi için Sağlık Bakanlığı hemen harekete geçti. Kandaz dün akşam Ankara’ya getirildi.

Kandaz’ın kızı Müberra Kandaz Hollandalı doktorlarla yaşadıkları sorunlarını şöyle anlattı:

"Akıl fikir erdiremiyoruz. Babamız ilk gün hastaneye geldiğinde bizimle konuşuyor ve bizimle şakalaşıyordu. Ama aradan geçen yaklaşık üç hafta sonra doktorlar bize, 'tedavimizden sonuç alamıyoruz, Cuma günü tedaviye son vereceğiz' dediler. Yani kısaca babamızın yaşam fişini çekeceklerini bildirdiler.  Asla biz bunu istemiyoruz ve buna karşı çıkıyoruz. Biz babamızın Türkiye'ye nakledilmesini istiyoruz. Bu konuda  Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere, İçişleri Bakanlığımıza, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine ve Amsterdam Başkonsolosluğu'na gerekli yazılarımızı yazarak yetkililerden babamızı Hollanda'dan kurtarmalarını istedik" dedi. Kandaz, dün akşam yerel saatle 21.00’de Sağlık Bakanlığı’na ait ambülans uçağı Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan Ankara’ya hareket etti. Kandaz'ın tedavisine Türkiye'de devam edilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Covid19 Hastasıözel UçakTürkiye
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