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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'de de Türkiye için çok çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Ocak 2021 Cuma 09:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'de de Türkiye için çok çalışacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletimizle buluşturduk. 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız" dedi. Erdoğan paylaşımında ayrıca, '2020'de neler yaptık?' başlıklı bir görsele de yer verdi. Görselde, ulaşımdan sağlığa, teknolojiden kültür ve sanata kadar birçok alanda yapılan hizmetler yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanYeni Yıl2021
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