Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nden müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetinin tamamlanma talimatını verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde İstanbul'dan helikopterle Fatih Sondaj Gemisi'ne gitti. Gemide incelemelerde bulunan Erdoğan Sakarya gaz sahası ile ilgili talimat verdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Sakarya gaz sahasındaki faaliyetlerin tamamlanması için talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından bazı satır başları:

- 85 milyar metreküp daha bulundu. Sakarya sahasında toplam doğalgaz rezerv 405 milyar metreküpü buldu.

- Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizde bugüne kadarki, en büyük hidrokarbon kaynağıdır.

- Biz kendi işimize bakıyoruz. Karadeniz ve Akdeniz'de çalışmalarımızı devam ettireceğiz.