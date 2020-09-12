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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam Hatip Okulları dimdik ayaktadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖNDER 17. İmam Hatipliler Kurultayı'na yazılı mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Darbeciler tarafından kapısına kilit vurulmak istenen imam hatipler, bu ülkeye Cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili, belediye başkanı, bürokrat yetiştiren seçkin eğitim kurumları haline dönüşmüştür. Bütün aşağılamalara, bütün hakaretlere, baskılara, yasaklara rağmen hamdolsun imam hatip okulları dimdik ayaktadır. " dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Eylül 2020 Cumartesi 15:31
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam Hatip Okulları dimdik ayaktadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nce Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 17. İmam Hatipliler Kurultayı'na yazılı mesaj gönderdi. Mesajında, kurultayın başarılı geçmesi ve hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, okullarda görev yapmış olup da ahirete irtihal eden öğretmenleri, yöneticileri, fedakarlıklarıyla destekleriyle bu müesseseleri yaşatan hayırseverleri rahmetle andığını ifade etti. Erdoğan, imam hatip okullarına yönelik ilginin arttığı bir dönemde ÖNDER'in çabalarının çok büyük önem kazandığını vurguladı. 

"BU CAMİANIN NE DE BU MİLLETİN BAŞINI ÖNE EĞDİRMEDİK"

Erdoğan, "Milletimiz, kuruluşundan itibaren eline geçen her fırsatta bu okullara destek olmuş, imam hatipleri adeta küllerinden yeniden inşa etmiştir. Darbeciler tarafından kapısına kilit vurulmak istenen imam hatipler, bu ülkeye Cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili, belediye başkanı, bürokrat yetiştiren seçkin eğitim kurumları haline dönüşmüştür. Bütün aşağılamalara, bütün hakaretlere, baskılara, yasaklara rağmen hamdolsun imam hatip okulları dimdik ayaktadır. Türkiye'yi kendi karanlıklarına çekmeye çalışanlara inat, vatanımız için, ezanımız için, bağrından çıktığımız aziz milletimiz için çalıştık. Edebin edepsizlik içinde kaybolmasına müsaade etmediğimiz gibi ahlakın ahlaksızlık içinde boğulmasına rıza göstermedik. Vakarımızdan, onurumuzdan, bizi biz yapan kadim değerlerimizden taviz vermeden mücadelemizi bugünlere kadar getirdik. İmam hatip nesli olarak bize düşmanlık eden müptezellere cevabımızı daima başarılarımızla ahlakımızla edebimizle millete, devlete, ülkeye olan sadakatimizle verdik. Allah'ın izniyle ne bu camianın ne de bu milletin başını öne eğdirmedik, bundan sonra da asla eğdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Sizlerden, son nefesinize kadar 'imam hatipli' payesini iftiharla taşımanızı, bu asil payeye asla halel getirmemenizi bekliyorum. Sizlerden zorluklar karşısında yılmamanızı, karamsarlığa düşmemenizi, içinizdeki cevheri söndürmeye çalışanlara prim vermemenizi istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizleri şehitlerimizin mübarek yolundan ayırmasın." ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğanİmam HatipOkul
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