Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1274
ALTIN
470.185
DOLAR
7.7476
STERLİN
10.3098
EURO
9.1961
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini kabul etti
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini kabul...
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Son Dakika
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandı
Son Dakika
TFF ile beIN SPORTS arasında...
Tayfun Kaya'nın Yeni Kitabı Çıktı! DEBRELİ HASAN...
Tayfun Kaya'nın Yeni Kitabı Çıktı!...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da ameliyatla birbirlerinden ayrılan Siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel ile anne ve babasını kabul etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Kasım 2020 Salı 16:01
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ameliyatla birbirlerinden ayrılan Siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'i anne ve babaları ile birlikte kabul etti. Kabulde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ameliyatı gerçekleştiren doktor Noor Ul Owase Jeelani de bulundu. Erdoğan çifti, ziyarette Derman ve Yiğit Evrensel kardeşler ile yakından ilgilenerek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ömer ve Fatma Evrensel çifti de çocuklarının tedavi sürecinde desteklerini esirgemeyen Erdoğan çiftine teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanSiyam Ikizleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Torosların zirvesine ilk kar düştü
Torosların zirvesine ilk kar düştü
2020 Dünya Afet Raporu yayınlandı
2020 Dünya Afet Raporu yayınlandı
Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesi için inşaat lisansı verildi
Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesi için inşaat lisansı verildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans