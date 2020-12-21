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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde rahatsızlandı

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Aralık 2020 Pazartesi 14:14
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde rahatsızlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde  kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalık geçirdi.

Konuşması yavaşlayan Oktay' ın yanına koruması geldi ve salona  sağlık  ekibi çağrıldı. İlk müdahalesi sahnede yapılan Fuat Oktay' ın  tansiyon düşüklüğü nedeniyle küçük bir rahatızlık geçirdiği  sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. 

Bir süre dinlendikten sonra tekrar kürsüye çıkan Fuat Oktay, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum, böyle küçük bir rahatsızlık oldu" şeklinde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki program kaldığı yerden devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fuat OktayCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
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