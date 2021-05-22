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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararlarına göre, Güney Afrika Büyükelçisi Elif Çamoğlu merkeze çekildi ve yerine Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Kandaş atandı. Bazı bakanlıklara bağlı kurumlar, kuruluşlar ve il müdürlüklerine de yeni atamalar yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Mayıs 2021 Cumartesi 10:00
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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resim Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre; Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcılıklarına, Bütçe Genel Müdürü İsa Atçeken, Plan ve Programlar Genel Müdürü Kutluhan Taşkın, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Abdullah Rıdvan Ağaoğlu atandı.

Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Katip Çiçek, Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Ali Serkan Savaş, Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Hüseyin Aras atandı. Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

AFRİKA CUMHURİYETİ'NE YENİ BÜYÜKELÇİ

Kararda, Güney Afrika Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'in 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince merkeze alındığı ve yerine Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Kandaş'ın atandığı ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Salih Sevim de 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince görevden alındı, yerine Feyza İleri atandı.

Elektrik üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcılığına Etem Çeker, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16'ncı Bölge Müdürlüğü'ne Mesut Demircan'ın atamaları yapıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanlığıAtamaKararResmi GazeteGüney Afrika Büyükelçisi
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