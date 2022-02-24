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Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde güvenlik zirvesi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde güvenlik zirvesi gerçekleştirilecek.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Şubat 2022 Perşembe 11:06
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde güvenlik zirvesi

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ele alınacağı zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Saat 11.00'de başlayacak zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılacak. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'daki ziyareti nedeniyle zirveye katılamayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanGüvenlik ZirvesiRusyaUkrayna
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