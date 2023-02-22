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Cumhurbaşkanlığında görevli aşçılar, depremzedeler için yemek pişiriyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevli aşçılar tarafından deprem bölgesinde pişirilen yemekler ve hazırlanan kahvaltılıklar, depremzedelere ikram ediliyor.

22 Şubat 2023 Çarşamba 15:17
Cumhurbaşkanlığında görevli aşçılar, depremzedeler için yemek pişiriyor

Kahramanmaraş

Külliye'de görevli aşçılar, deprem bölgesindeki illerden Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'e gelerek afetzedeler için yemek ve kahvaltılık hazırladı.

Aşçılarca hazırlanan yemekler ve kahvaltılıklar, depremzedelere dağıtılıyor. Depremzedelere 3 öğün yemek veriliyor.


Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

"El birliğiyle çalışıyoruz"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin merkez üslerinden Pazarcık'ta 13 farklı noktada çadır kent kuruldu.

Atatürk Parkı'nda kurulan ilçedeki en büyük çadır kentte, vatandaşların gıda, hijyen gibi acil ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor.

Çadır kentte Cumhurbaşkanlığınca oluşturulan mutfakta depremzedeler için üç öğünde 1500 kişilik yemek çıkarılıyor.

Cumhurbaşkanlığında görevli aşçılarca hazırlanan yemekler, çadır kentteki vatandaşlara dağıtılıyor.

Cumhurbaşkanlığı personeli Cemal Uğur, AA muhabirine, depremin ilk anından bu yana Pazarcık halkının yanında olduklarını ve onlara hizmet ettiklerini belirterek, "Burada günlük 1500 kişilik yemek hazırlıyoruz. Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri çıkarıyoruz. Halktan da bize destek verenler, gelip burada yardım edenler var. Hayırsever vatandaşlar kurban bağışı yapıyor, onları da buraya getirip et yemeklerinde kullanıyoruz. El birliğiyle çalışıyoruz. Kahvaltıda helva, peynir, yumurta gibi ürünlerin yanı sıra öğle ve akşam yemeklerinde de kalorisi yüksek yemekleri halkımıza servis ediyoruz." diye konuştu.


Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Çocuklar ve gençler için kumanya da hazırlanıyor

Hatay'da Serinyol Mahallesi'nde Cumhurbaşkanlığında görevli aşçılarca depremzedeler yaklaşık 2500 kişilik yemek pişiriliyor.

İsteyenler gelip yemeği kendisi alıyor, gelemeyenler için de ekipler paket yapıp çadırlara götürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevli aşçılardan Ömer Gümüş, "Depremden hemen sonra aşçı ekiplerimiz geldi. Dönüşümlü olarak biz geldik. Gönüllü olarak isteyenler geldi. Günde 3 öğün yemek veriyoruz. Çocuklar ve gençler için de kumanyalarımız var. İnsanlar bizi çok iyi niyetle karşılayıp yardım etmek istiyor, bizi gördükleri zaman yalnız olmadıklarını hissediyorlar. Elimizden ne geliyorsa en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Nurdağı'nda AFAD ile koordineli büyük bir aşevi kuruldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Cumhurbaşkanlığınca oluşturulan çadır mutfakta depremzedeler için yemek pişiriliyor.

Hazırlanan yemekler, Nurdağı ilçesinin geneli ve İslahiye ilçesinin köylerine ulaştırılıyor.

Sabah 5 bin, öğle 15 bin ve akşam 10 bin kişilik olmak üzere günlük 30 bin kişilik yemek, depremzedelere ikram ediliyor.

Aşçı Tayyip İlker Karşı, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı ekibi olarak afet haberini aldıklarını aldıkları ilk andan itibaren depremzedelere ulaştırmak adına kumanya hazırladıklarını söyledi.

Sonrasında ise insanlara sıcak yemek ulaştırmak adına tırlara gerekli malzemeleri yükleyerek yola koyulduklarını belirten Karşı, şunları kaydetti:

"AFAD'la koordineli olup büyük merkez bir aşevi kurduk. İlk gün 10 bin kişiyle başladık, sayımız şu an 30 bine kadar çıktı. Türk Kızılay olsun, belediye olsun hepsinin sıcak yemek dağıtımı üçüncü günden beri buradan yapılıyor. Sabah, öğle, akşam üç öğün buradan gidiyor. Sabah çorba ya da kahvaltı oluyor, öğle 3 çeşit yemek oluyor, akşam yine 3 çeşit sıcak yemek oluyor. 30-40 kişilik bir ekibimiz var."

Aşçılardan Salim Bilgin, gıda mühendisinden soğuk zincir arabasına kadar işlerini titizlikle gerçekleştirdiklerini, temizliğe de ayrıca dikkat ettiklerini sözlerine ekledi.

"Ekmek israfı önleniyor"

Cumhurbaşkanlığı personeli Faruk Demirel, depremin üçüncü gününden itibaren burada koordineli bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Gıda israfının önlenmesine yönelik de tedbir aldıklarını vurgulayan Demirel, şöyle konuştu:

"Önlediğimiz en büyük israf da burada ekmek hususuydu. Fazla ekmekleri hayvanat bahçesine ve hayvan barınaklarına gönderdik. İsrafı da bir nevi önlemiş olduk. Burada hayvanlarımızın da aç kalmasını önlemek için de belediyeyle iş birliği halindeyiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanlığıAşçılarDepremzedeler
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