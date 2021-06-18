Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1408
ALTIN
500.787
DOLAR
8.6767
STERLİN
12.0541
EURO
10.3406
Uzman Personel pozisyonu için Seçme ve Giriş Sınavı Yapılacak
Uzman Personel pozisyonu için...
9 bin 750 baş reforme erkek kuzu ihaleyle satılacak
9 bin 750 baş...
Harran Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor
Harran Üniversitesi 60 Sözleşmeli...
Sezen Aksu' dan Akay'a Çifte Hediye 
Sezen Aksu' dan Akay'a Çifte...

Dağları taşları aşıp, çobanların korona aşılarını yaptılar

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Haziran 2021 Cuma 14:33
0 Okunma
Dağları taşları aşıp, çobanların korona aşılarını yaptılar

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesi Kırkgözeler köyünde çobanlık yapan Fettah Sakık (52) ile Ercan Çiftçi'nin (46) koronavirüs aşısı, sürüyü otlattıkları yaylada uygulandı. Hayvanları otlatırken karşılarında sağlık ekibini gören çobanlardan Ercan Çiftçi, "Günüm dağlarda geçtiği için sağlık kuruluşlarına gitme imkanımız yoktu. Sağ olsunlar, onlar gelip dağın başında bizi buldular, çok duygulandık" dedi.

Horasan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli pratisyen hekim Dr. Emine Uğur, hemşire Elif Özkan, Selcan Paçal ve Emre Arslan ile vatandaşların koronavirüs aşılarını yapmak üzere, şoför Mahmut Özdemir yönetimindeki mobil araçla 12 kilometre uzaklıktaki Kırkgözeler köyüne gitti. Köy muhtarı Taha Küçük, cami hoparlöründen yaptığı anonsla sağlık ekibinin aşı yapmak için köye geldiğini duyurdu. Ekip, konukevi önüne kurulan masada işlemlerini yaptığı vatandaşlara aşılarını uyguladı. Köyün çobanları Fettah Sakık ile Ercan Çiftçi'nin olmadığını gören Dr. Emine Uğur, muhtardan kendilerini onların yanına götürmesini istedi. Araçlarına binen sağlık ekibi, engebeli alanları ise yürüyerek aşıp çobanlara ulaştı.

‘BİZİ DAĞIN BAŞINDA BULDULAR, DUYGULANDIK’

Bir ağacın gölgesinde otururken kendilerine doğru gelen sağlık ekibini gören çobanlar hem şaşırdı hem de duygulandı. Evli ve 4 çocuk babası Ercan Çiftçi, Iğdırlı olduklarını ve

Kırkgözeler’e çobanlık yapmak için geldiklerini söyledi. Gün boyu dağda sürünün başında olduklarından sağlık ocağına gidemediklerini belirten Çiftçi, "Bu hastalığa karşı aşı olmak istiyorduk ama günümüz dağlarda geçtiği için sağlık kuruluşlarına gitme imkanımız yoktu. Sağ olsun, gelip bizi dağın başında da olsak buldular, duygulandık. Allah devletimize zeval vermesin. Sağlık çalışanlarımızı kaza ve belalardan korusun" diye konuştu.

Dr. Emine Uğur ise, "Bize bağlı köylere giderek vatandaşların koronavirüs aşılarını yapıyoruz. Köyde iki çobanın da yaşadığını ancak yaylada hayvanları otlattıklarını öğrendik. Köydeki çalışmamızı tamamladıktan sonra aracın gittiği yere kadar araçla sonrasında da biraz yürüyerek onlara ulaştık. Amacımız, aşılanmayan bir tek vatandaş bile bırakmamak. Herkes aşılansın, bir an önce istediğimiz sayıya ulaşıp bu hastalığı bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Horasan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün hizmet verdiği 96 köy olduğunu belirten hemşire Selcan Paçal, "Gereken her yere ulaşmaya çalışıyoruz. En uzak köye kadar gidip aşıları yapıyoruz. Onlar gelmese veya gelemese de imkanlarımızı değerlendirip ayaklarına kadar gidip aşılarını yapıyoruz" dedi.

Kırkgözeler’in Horasan’ın en büyük köylerinden biri olduğunu söyleyen muhtar Taha Küçük ise "Köyümüz 200 hane ve 2 bin 500 nüfusa sahip. Allah, devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan ve sağlık çalışanlarından razı olsun. Sağlık ekibi 35 yaş üstü herkesi aşıladı. Köyün çobanları yayladaydı. Doktor hanım ve ekibi benden onları çobanların bulunduğu yere götürmemi istedi. Çobanların olduğu yere gittik ve onların da aşılarını yaptılar. Kendilerini takdir ettim. İsteseler bu kadar zahmeti çekmeden geri dönebilirlerdi" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Erzurumçobanların Korona AşılarıHorasan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mardin'de 5 bin OSB çalışanı aşılanacak
Mardin'de 5 bin OSB çalışanı aşılanacak
Müsilaj, yeniden Tekirdağ sahilinde
Müsilaj, yeniden Tekirdağ sahilinde
"Ülkemizde acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var"
"Ülkemizde acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans