Dalgalara aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden denizin ortasÄ±nda balÄ±k tuttular

Ä°STANBUL -Â ArnavutkÃ¶yÂ Karaburun Sahiliâ€™nde, 10 kiÅŸi, kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ±na aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden denizin ortasÄ±ndaki kayaya Ã§Ä±kÄ±p balÄ±k tuttu.Â



Karaburun Sahili'nde fÄ±rtÄ±na ve dalgalara raÄŸmen denizin ortasÄ±ndaki kayanÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±karak balÄ±k tutunlar tehlikeye davetiye Ã§Ä±karÄ±yor. BalÄ±k tutmak iÃ§in dÃ¼zenli olarak buraya gelenler, geÃ§en senelerde de aynÄ± manzaranÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. DÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde de 10 kiÅŸilik bir grup, deniz ortasÄ±ndaki kayanÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±karak oltayla balÄ±k tuttu. Motorlu teknelerle kayaya gelen grup, dalgalara ve rÃ¼zgara aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden kayanÄ±n Ã¼zerin Ã§Ä±ktÄ±. Karaburun Sahili'nde geÃ§en yÄ±l ekim ayÄ±nda deniz kÄ±yÄ±sÄ±ndan olta atarak balÄ±k tutan 4 arkadaÅŸ, dalganÄ±n vurmasÄ± ile birlikte denize dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. DalgalarÄ±n metre boyunu aÅŸtÄ±ÄŸÄ± denizde, bir kiÅŸi boÄŸularak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, diÄŸer 3 kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. BugÃ¼n kaydedilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde de balÄ±kÃ§Ä±lar kayÄ±klar ile denizin ortasÄ±nda bulunan kaya parÃ§asÄ±na gitt. Kaya parÃ§asÄ±nÄ±n Ã¼zerinde balÄ±k tutanlarÄ±n, ayaklarÄ±na ve kayalÄ±klara dalga vurduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. BazÄ± kiÅŸilerse deniz kenarÄ±ndaki kayalÄ±klar Ã¼zerinde balÄ±k tuttu.



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"GEÃ‡EN SENE DE BÄ°R ARKADAÅžIMIZ BÃ–YLE BALIK SEVDASINA BOÄžULARAK GÄ°TTÄ°"



EyÃ¼psultanâ€™dan balÄ±k tutmak iÃ§in dÃ¼zenli olarak Karaburun Mahallesiâ€™ne geldiÄŸini sÃ¶yleyen FÄ±rat Aybar "Ben buradaki kayalÄ±klara gidiyorum. O kayanÄ±n orasÄ± Ã§ok tehlikeli, dalgalar Ã§ok. Biz buradaki kayalÄ±klardan olta atÄ±yoruz. Oraya Ã§Ä±kanlarÄ± da desteklemiyoruz. GeÃ§en sene de bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z bÃ¶yle balÄ±k sevdasÄ±na boÄŸularak gitti. O yÃ¼zden orayÄ± uygun gÃ¶rmÃ¼yorum. O kayaya Ã§Ä±kmanÄ±n hiÃ§bir anlamÄ± yok. Karadenizâ€™in suyu tehlikeli olduÄŸu iÃ§in an be an deÄŸiÅŸebiliyor. Belki 5 dakika sonra su seviyesi 2 katÄ±na da Ã§Ä±kabilir. Niye Ã§Ä±kÄ±yorlar o kayaya ben de anlamÄ±yorum. Ben Ã§Ä±kmam. Åžu an deniz de Ã§ok asi" dedi.



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"BALIÄžIN GEÃ‡Ä°Åž YÃ–NÃœ ORASI OLDUÄžU Ä°Ã‡Ä°N ARKADAÅžLAR ORAYA GÄ°DÄ°YOR"Â



Karaburunâ€™da balÄ±k tutan Ãœmit Kelkit ise "Åžu anda burada sarÄ±kanat ve lÃ¼fer balÄ±ÄŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor. YÄ±llardÄ±r burada balÄ±k yakalÄ±yoruz. Åžu an burasÄ± riskli aÅŸaÄŸÄ±sÄ± kuytu kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in rÃ¼zgar almÄ±yor. O kayanÄ±n Ã¼zeri de riskli. BalÄ±ÄŸÄ±n geliÅŸ gÃ¼zergahÄ± o kayanÄ±n orasÄ± olduÄŸu iÃ§in sÃ¼rekli orada balÄ±k yakalÄ±yorlar. BalÄ±ÄŸÄ±n geÃ§iÅŸ yÃ¶nÃ¼ orasÄ± olduÄŸu iÃ§in arkadaÅŸlar oraya gidiyorlar. Ben hiÃ§ gitmedim, gitmem de" diye konuÅŸtu.Â