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Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Ekim 2021 Perşembe 14:16
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Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

MUĞLA - Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça ve kırsal mahallerinden hafif şekilde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Ege Denizi'nde bugün saat 11.13 sıralarında, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesi ile kırsal Yazıköy, Cumalı, Mesudiye, Yakaköy ve Sındı Mahalleleri'nden de hafif şekilde hissedildi. Datça'ya 189.6 kilometre mesafede, 15 kilometre derinlikte meydana gelen deremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Datça Açıklarında 4 Büyüklüğünde Deprem
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